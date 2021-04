SCHENKE, Curtis James



Curtis James Schenke, age 64 of Roswell, GA, passed away



April 3,2021. Memorial service will be at a later date, after cremation. Georgia Funeral Care & Cremation Service Austell www.georgiafuneralcare.com. In lieu of flowers, please donate to the AHS Alpharetta Location



www.atlantahumane.org/donate.