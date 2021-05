<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">RICHMOND, Alphonsie<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Age 82 of Fayetteville, passed away April 30, 2021. Funeral Service will be held Saturday, May 8, 2021, 2PM, in the Chapel of HOPE Funeral Home. HOPE Funeral Home, Fayetteville, GA.</font><br/>