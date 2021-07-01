ajc logo
X

Palmer, Kihrie

File photo
Caption
File photo

Credit: File

Credit: File

Obituaries
2 hours ago

PALMER, Kihrie

Age 31, of Powder Springs, passed away on June 23, 2021. Service will be held on Friday, July 2 11:00 AM at Willie A. Watkins Douglasville Chapel. Eulogist Bishop Brian Hodges. Viewing TODAY, Thursday, July 1, 5:00-7:00 PM. Interment Peaceful Meadows Memorial Cemetery. Willie A. Watkins Douglasville Chapel, 770-489-6751.

Sign the guestbook at Legacy.com

View the obituary on Legacy.com

Funeral Home Information

Willie A. Watkins Funeral Home - Douglasville Chapel

8312 Dallas Hwy.

Douglasville, GA

30134

https://williewatkins.com/?utm_campaign=legacytraffic&utm_source=legacy&utm_medium=referral

In Other News
1
Whisenant, Gene
2
Wilkinson, Patricia
3
Mapp, Leonard
4
Farley, Kirby
5
Fowler, Michael
© 2021 The Atlanta Journal-Constitution.
All Rights Reserved.
By using this website, you accept the terms of our
Visitor Agreement and Privacy Policy, and understand your options regarding Ad Choices.
Learn about Careers at Cox Enterprises.
Back to Top