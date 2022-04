McDonald, Walter

McDONALD, Jr., Walter R.



Mr. Walter R. McDonald, Jr, age 82 of Atlanta, passed away April 10, 2022. A memorial service will be held 12:30 PM Friday, April 29, 2022 in the chapel of Carmichael Funeral Home in Smyrna. For more information, please visit www.carmichaelcares.com or call 770-435-4467.