<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">LEE, James "Jimi" Clarence <br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Age 52, of Kennesaw, passed on May 1, 2021. Services on May 8, 2021, 12:00 PM at Four Points Church of Acworth. Winkenhofer Pine Ridge Funeral Home, Kennesaw.</font><br/>