<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">JOHNSON, III, Samuel E.<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Age 65 of Atlanta, passed away May 2, 2021. Memorial service May 15, 11:00 AM in the Chapel of HOPE Funeral Home, Fayetteville, GA.</font><br/>