JOHNSON, Mamie Lee



Mrs. Mamie Lee Johnson, 83, of S.W. Atlanta, passed August 6, 2021. Home Going Service will be Wednesday, August 18, 2021, at 11 AM in our Chapel. Interment Greenwood Cemetery. Herschel Thornton Mortuary, 3346 M. L. King Jr. Dr., (404) 691-4685. www.thorntonmortuary.com.