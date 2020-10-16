JACKSON, Stella Age 74, of Atlanta, passed away Oct. 4, 2020. Service in North Carolina. Willie A Watkins Funeral Home, Douglasville, GA.
View the obituary on Legacy.com
Funeral Home Information
Douglasville Chapel - Douglasville
8312 Dallas Hwy.
Credit: File
JACKSON, Stella Age 74, of Atlanta, passed away Oct. 4, 2020. Service in North Carolina. Willie A Watkins Funeral Home, Douglasville, GA.
View the obituary on Legacy.com
Funeral Home Information
Douglasville Chapel - Douglasville
8312 Dallas Hwy.