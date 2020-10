HEATH, Laura M. Mrs. Laura M. Heath, 87, passed Sept. 30, 2020. Graveside Service will be Tuesday, Oct. 13th, 11 a.m. at Eastview Cemetery, Newnan, GA. Herschel Thornton Mortuary 3346 M. L. King Jr. Dr. (404) 691-4685. www.thorntonmortuary.com