HAYES, Tekeila
Age 35 of Douglasville, GA. Passed away on August 16, 2021. Service will be held Saturday, August 21, 2021 at 11:00 AM at Willie A. Watkins Douglasville Chapel. Viewing will be TODAY, Friday, August 20, 4:00 PM-6:00 PM. Interment Sunrise Memorial Gardens. Willie A. Watkins Douglasville Chapel, 770-489-6751.
Funeral Home Information
Willie A. Watkins Funeral Home - Douglasville Chapel
8312 Dallas Hwy.
Douglasville, GA
30134
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