HARRIS, Calvin Sr., Calvin Jr.



Mr. Calvin Harris, Sr. and Mr. Calvin Harris, Jr,. of Rex, passed away on April 10, 2022. Funeral services will be Saturday, April 16, 2022, at 1 PM at Springfield Missionary Baptist Church, 1730 Hollywood Rd NW. Interment Carver Memorial. Hines Home of Funerals, Inc. 404-792-2400.