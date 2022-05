HARPER, Ronnie N.



Ronnie N. Harper, of N.W. Atlanta, husband of Mrs. Annie Harper, passed May 1, 2022. Celebration of Life Service will be Monday, May 9, 11 AM at Herschel Thornton Mortuary, 3346 M.L. King Jr. Dr., (404) 691-4685, www.thorntonmortuary.com.