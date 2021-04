Greene, William

GREENE, II, William



Funeral Service for William D. Greene, II, 42, of Stone Mountain, GA will be held on Thursday, April 15, 2021 11 AM at Gregory B. Levett & Sons Funeral Home 351 N. Clarendon Ave. Scottdale, GA. VISITATION TODAY from 12 PM - 8 PM at Gregory B. Levett & Sons Funeral Home 351 N. Clarendon Ave., Scottdale, GA 30079. Gregory B. Levett & Sons Funeral Home 351 N. Clarendon Ave. Scottdale, GA 30079 (404)294-5500.