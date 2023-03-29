Golden, Robert

GOLDEN, Jr., Robert
Mr. Robert Golden Jr., age 74, of Powder Springs, GA. and husband of Mrs. Carolyn Almon Golden died on March 24, 2023. Final arrangements to be announced at a later date by Willie A. Watkins Funeral Home Carrollton Chapel, 770-836-0044.
Funeral Home Information
Willie A. Watkins Funeral Home - Carrollton Chapel
602 Newnan Rd.
Carrollton, GA
30117
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Credit: Natrice Miller / Natrice.Miller@ajc.com