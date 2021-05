<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">FINCHER, John "Johnny" West<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Age 80, of Douglasville, passed on Thursday, May 13, 2021. Services on Tuesday, May 18, 2021, 11 AM, at the Chapel of Jones-Wynn Funeral Home of Douglasville.</font><br/>