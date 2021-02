EVANS, Estes A.



Mr. Estes A. Evans, formerly of Villa Rica and Douglasville, passed Jan. 24, 2021 in Dallas, TX. Services will be Tuesday, Feb. 16th, 11 a.m. in our Chapel. Interment Georgia National. Herschel Thornton Mortuary 3346 M.L. King Jr.Dr. (404) 691-4684.