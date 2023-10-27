DEAN, Angela
Life Celebration Ms. Angela Dean, Saturday, October 28, 2023, 11:00 AM, Willie A Watkins Douglasville Funeral Home.
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DEAN, Angela
Life Celebration Ms. Angela Dean, Saturday, October 28, 2023, 11:00 AM, Willie A Watkins Douglasville Funeral Home.
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Funeral Home Information
Willie A. Watkins Funeral Home - Douglasville Chapel
8312 Dallas Hwy.
Douglasville, GA
30134
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