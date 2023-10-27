Obituaries

Dean, Angela

File photo
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Oct 27, 2023

DEAN, Angela

Life Celebration Ms. Angela Dean, Saturday, October 28, 2023, 11:00 AM, Willie A Watkins Douglasville Funeral Home.

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Funeral Home Information

Willie A. Watkins Funeral Home - Douglasville Chapel

8312 Dallas Hwy.

Douglasville, GA

30134

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