DAVIS, Stephanie C.



Ms. Stephanie C. Davis of Atlanta, passed June 29, 2023. Her funeral will be announced by Carl M. Williams Funeral Dirs., Inc., 492 Larkin St., SW, 404-522-8454, www.carlmwilliams.com.



Sign the guestbook at Legacy.com

View the obituary on Legacy.com

Funeral Home Information

Carl M. Williams Funeral Directors

492 Larkin Street SW

Atlanta, GA

30313

https://www.carlmwilliams.com/?utm_campaign=legacytraffic&utm_source=legacy&utm_medium=referral