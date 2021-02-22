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Colquitt, Benjamin

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Obituaries | 2 hours ago

COLQUITT, Benjamin

CELEBRTION OF LIFE SERVICES FOR MR. BENJAMIN COLQUITT WHO TRANSTIONED ON FEBRUARY 15, WILL BE HELD ON WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2021 AT 11AM IN OUR CASCADE CHAPEL. BENJAMIN WAS A FOUNDING CHARTER MEMBER OF THE OLIVET CHURCH IN FAYETTEVILLE, GA. THE REV. DR. WILLIAM H. ROBINSON, PASTOR. HE LEAVES TO CHERISH HIS PRECIOUS MEMORIES, GWENDOLYN V. COLQUITT; CHILDREN, SHANDA H. COLQUITT, TAMIKA NICOLE BALL; 4 GRANCHILDREN; OTHER LOVING RELATIVES AND FRIENDS. PUBLIC VIEWING TUEDAY, FEBRUARY 23, 1-6PM MURRAY BROTHERS CASCADE CHAPEL 404-349-3000 LIVE STREAMING AT WWW.MBFH.COM ON THE DAY OF SERVICE




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