<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">CLARK, Michael<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Celebration of Life for Mr. Michael Clark will be held Friday, May 7, 2021, 1:00 PM at Gus Thornhill's Chapel. Interment will be held at Forest Lawn Cemetery.</font><br/>