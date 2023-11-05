Obituaries

Burrow, Susan

Nov 5, 2023

BURROW, Susan Carol

Susan Carol Williams Burrow passed away October 28, 2023. A native of Claxton, daughter of Nan and Lambert Williams and sister Nanette Williams Anderson, Susan was born on March 2, 1940. She was married at Claxton First Church on December 17, 1961 to Joel Martin Burrow, an Atlanta native. Susan graduated from Claxton High School and LaGrange College and was a talented graphic artist. She was also a full time mother to Dr. Laura Youngblood/Paul, Sharon Elizabeth Burrow and J. Martin Burrow, Jr./Katy; with 14 grandchildren and 2 great-grandchildren. Susan gave love and laughter generously and will be deeply missed.

More Stories

The Latest

Somalia Hungry Children

Somali children are 'on the edge' as hunger spreads. UNICEF says Iran war has worsened the crisis

10m ago

Israel launches new wave of strikes on Iran with no sign of diplomatic breakthrough

23m ago

The Latest: Israel launches strikes on 'heart of Tehran' as Trump delays Strait of Hormuz deadline

30m ago

Featured

Trina Martin, Toi Cliatt and Gabe Watson

‘It’s very hard.’ FBI raid on Atlanta family stumps federal judge.

Can Geoff Duncan win over Georgia’s Black voters?

Alpharetta firm executive pleads guilty in $380M Ponzi scheme