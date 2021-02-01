BARFIELD, Randy W.
Randy W. Barfield, MD, 75, longtime Atlanta Pediatrician died on Friday, January 29, 2021. Arrangements will be announced by H.M. Patterson & Son Arlington Chapel.
Funeral Home Information
H.M. Patterson & Son-Arlington Chapel
Credit: File
BARFIELD, Randy W.
Randy W. Barfield, MD, 75, longtime Atlanta Pediatrician died on Friday, January 29, 2021. Arrangements will be announced by H.M. Patterson & Son Arlington Chapel.
Funeral Home Information
H.M. Patterson & Son-Arlington Chapel