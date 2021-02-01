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Barfield, Randy

File photo
File photo

Credit: File

Credit: File

Obituaries | 2 hours ago

BARFIELD, Randy W.

Randy W. Barfield, MD, 75, longtime Atlanta Pediatrician died on Friday, January 29, 2021. Arrangements will be announced by H.M. Patterson & Son Arlington Chapel.

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Funeral Home Information

H.M. Patterson & Son-Arlington Chapel

173 Allen Road Ne

Sandy Springs, GA

30328

https://www.dignitymemorial.com/funeral-homes/sandy-springs-ga/hm-patterson-son-arlington-chapel/2330?utm_campaign=legacytraffic&utm_source=legacy&utm_medium=referral

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