ajc logo
X

Clearly hampered Nadal loses in 2nd round of Australian Open

National & World News
By HOWARD FENDRICH, Associated Press
Updated 7 minutes ago
A clearly hurting Rafael Nadal has lost his second-round match at the Australian Open to Mackenzie McDonald 6-4, 6-4, 7-5

MELBOURNE, Australia (AP) — A clearly hurting Rafael Nadal lost his second-round match at the Australian Open to Mackenzie McDonald 6-4, 6-4, 7-5 on Wednesday, abruptly ending his title defense and bid for a record-extending 23rd Grand Slam trophy.

It was not immediately clear what was bothering the 35-year-old Spaniard, but he pulled up awkwardly at the end of a point late in the second set against the 65th-ranked McDonald.

The No. 1-seeded Nadal was visited by a trainer on the sideline, then left the court for a medical timeout. Up in the stands, his wife wiped away tears. Nadal returned to play, but was physically compromised and not his usual chase-every-ball self.

___

AP tennis: https://apnews.com/hub/tennis and https://twitter.com/AP_Sports

Credit: Dita Alangkara

Credit: Dita Alangkara

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Dita Alangkara

Credit: Dita Alangkara

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Dita Alangkara

Credit: Dita Alangkara

Credit: Dita Alangkara

Credit: Dita Alangkara

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Editors' Picks

Credit: Daniel Varnado

Hawks improving, winning despite all the noise11h ago

Georgia Tech makes hires of six assistants official
4h ago

Credit: AP

Dreadful 3-point shooting dooms Jackets in home loss to N.C. State
4h ago

Credit: Photo

‘A beam of light’: Chandler LeCroy left a legacy in UGA football and beyond

Credit: Photo

‘A beam of light’: Chandler LeCroy left a legacy in UGA football and beyond

Credit: Curtis Compton

Georgia basketball carries confidence to Kentucky
15h ago
The Latest

Credit: Asanka Brendon Ratnayake

Pegula, whose family owns Bills, honors Hamlin in Australia
18m ago
Qantas plane lands safely after mayday call over Pacific
23m ago
Tokyo shares jump after Bank of Japan keeps policy unchanged
32m ago
Featured

Credit: Courtesy High Museum of Art

Free events in Atlanta: Fun and worthwhile things to do
17h ago
Georgia’s Devin Willock, Chandler LeCroy killed in car crash after title celebration
At-risk apartment tenants in Georgia need your help: A letter to Georgia lawmakers
© 2023 The Atlanta Journal-Constitution.
All Rights Reserved.
By using this website, you accept the terms of our
Terms of Use, Privacy Policy, CCPA, and understand your options regarding Ad Choices.
Learn about Careers at Cox Enterprises.
Back to Top